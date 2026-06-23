‘शादी के 12 साल बाद भी नहीं बन पाया पिता’, बैतूल में पड़ोसी के 12 साल के बच्चे की कर दी हत्या

ताईखेड़ा गांव में रहने वाली संगीता आहके नाम की महिला ने 22 जून को मुलताई थाने अपने 12 साल के बेटे अंकुश आहके की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला संगीता ने बताया कि बेटा दोपहर से लापता है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और मामले की जांच शुरु कर बच्चे की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बच्चे अंकुश को गांव का ही रहने वाला सुदामा इनावती खेलने के बहाने अपने साथ लेकर गया था। इसके बाद जब पुलिस ने आरोपी सुदामा को पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपने साथी राकेश उइके के साथ मिलकर बच्चे की हत्या करना और शव को बोरी में भरकर खाई में फेंकने की बात कबूल की।