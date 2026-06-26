‘सर रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा’, शिवपुरी में तहसीलदार को जान से मारने की धमकी

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि जब तहसीलदार सचिन भार्गव और उनकी टीम अवैध उत्खनन कर रहे ट्रेक्टर और हाइड्रा को जब्त करने की कार्रवाई कर रहे थे तभी एक शख्स वहां आता है। इसका नाम जयमंडल यादव बताया गया है। वो तहसीलदार को धमकाते हुए कहता है- सर रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा और जेल चला जाऊंगा।' इतना ही नहीं इसके बाद गुस्से में जयमंडल यादव ने अपने बेटे से कहा- 'जा घर से बंदूक लेकर आ, आज इन सब को गोली मार दूंगा'। इस दौरान आरोपी हाइड्रा और एक ट्रैक्टर मौके से लेकर भाग निकले, जबकि एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को राजस्व टीम ने जब्त किया है।