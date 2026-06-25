बारात से लौट रहे दो भाइयों की मौत, शिवपुरी में अनियंत्रित होकर पलटी कार, दो गंभीर घायल

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अशोकनगर व शिवपुरी जिले के 5 युवक एक शादी में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के ललितपुर गए थे। शादी में शामिल होने के बाद पांचों युवक एक कार से वापस लौट रहे थे। तभी पिछोर-चंदेरी रोड पर बुढ़ोनपुर के पास कार अनियंत्रित होकर पलट गई और एक पेड़ से जा टकराई। हादसे में राघवेन्द्र यादव (20 वर्ष) व उसके चचेरे भाई सुवेन्द्र उर्फ कल्ला यादव (22 वर्ष) निवासी दुर्गापुर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अमन यादव व यश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 मौके पर पहुंची और सभी घायलों को खनियाधाना अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने राघवेन्द्र और सुवेन्द्र को मृत घोषित कर दिया। जबकि दो घायलों को बेहतर इलाज के लिए झांसी अस्पताल भर्ती कराया है।