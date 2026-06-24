24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

उज्जैन में SIR फॉर्म से निकालकर छात्रा की फोटो का दुरुपयोग, महिला BLO समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

Photo Misuse Case: महिला बीएलओ पर आरोप है कि उसने SIR फॉर्म में लगी नाबालिग छात्रा की फोटो को वॉट्सएप पर अपने साथियों को भेजा, इसके बाद साथियों ने फोटो एडिट कर आपत्तिजनक कंटेंट बनाकर वायरल किए।
2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Shailendra Sharma

Jun 24, 2026

ujjain

Misuse minor girl Student Photo From SIR Form Female BLO Among 4 Arrested, एसआईआर फॉर्म से निकालकर नाबालिग छात्रा की फोटो का दुरुपयोग (प्रतीकात्मक तस्वीर फोटो सोर्स- पत्रिका फाइल)

Ujjain Photo Misuse Case: मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग छात्रा की फोटो का दुरुपयोग कर उसे बदनाम किया गया। मामला जिले के पंवासा पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहां आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक महिला बीएलओ भी शामिल है जिस पर आरोप है कि उसने SIR फॉर्म में लगाई गई छात्रा की पासपोर्ट साइज फोटो को अपने साथियों को उपलब्ध कराया।

फोटो एडिट कर बनाए आपत्तिजनक वीडियो

पंवासा पुलिस थाने में 21 जून 2026 को पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी बेटी के नाम से किसी ने कुछ वीडियो गांव व समाज के वॉट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिए हैं। जिससे उनकी व बेटी की बदनामी हो रही है। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया और मामले की जांच की तो पता चला कि वायरल वीडियो नाबालिग छात्रा के नहीं है। किसी दूसरी लड़की के वीडियो में स्क्रीनशॉट लेकर नाबालिग छात्रा की फोटो को एडिट कर इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने जांच और तेज की तो जल्द ही पुलिस के हाथ आरोपियों तक पहुंच गए।

SIR फॉर्म से निकाली फोटो

पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो तकनीकी जांच में पता चला कि नाबालिग छात्रा की जिस फोटो का दुरुपयोग किया गया है, वो फोटो छात्रा ने विशेष गहन परीक्षण (SIR) के फॉर्म में लगाकर जमा की थी। आरोप है कि संबंधित बीएलओ फखरुनिशा उर्फ बेबी ने नाबालिग छात्रा के फॉर्म में लगी फोटो को अपने साथी एहसान पटेल को भेजा और फिर उसने अपने साथियों आबिद पटेल और मुजफ्फर पटेल के साथ फोटो को साझा किया।

फोटो को एडिट कर बनाया आपत्तिजनक वीडियो

पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि आरोपी मुजफ्फर पटेल ने फोटो को एडिट कर आपत्तिजनक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस ने महिला बीएलओ समेत चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से उनके मोबाइल फोन और आरोपी महिला बीएलओ से एसआईआर से जुड़े दस्तावेज भी जप्त किए हैं। आरोपियों का एक साथी यूसुफ पटेल अभी भी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आरोपी और पीड़िता एक ही गांव के रहने वाले हैं, ऐसे में अंदेशा है कि नाबालिग पीड़िता के परिवार को बदनाम करने के लिए आरोपियों ने ये साजिश की है। वहीं, सरकारी रिकॉर्ड में जमा नागरिकों के दस्तावेजों और फोटो की सुरक्षा व्यवस्था पर भी यह मामला गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

‘मां, मेरे साथ धोखा हुआ है’…गर्लफ्रेंड का बर्थ-डे मनाने रीवा गए युवक का बीना के पास मिला शव

ये भी पढ़ें
bina death news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Jun 2026 06:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / उज्जैन में SIR फॉर्म से निकालकर छात्रा की फोटो का दुरुपयोग, महिला BLO समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ujjain news: हज यात्रा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरु, जरूरी होंगे ये डॉक्यूमेंट्स

Hajj Pilgrimage 2027:आधिकारिक अधिसूचना जारी (Photo Source - Patrika)
उज्जैन

बजरंग दल के कारण 29 लाख रुपए का घाटा, महाकाल मंदिर के प्रबंधन का बड़ा दावा

Mahakal Temple VIP Darshan Bajrang Dal Protest loss of 29 lakh rupees
उज्जैन

उज्जैन में भरभराकर गिरी दो मंजिला बिल्डिंग, 8 दबे, लोगों को बचाने दांव पर लगाई अपनी जिंदगी

उज्जैन के हम्मालवाडी में दो मंजिला बिल्डिंग गिरी
उज्जैन

सिंहस्थ-2028 के लिए विशेष तैयारी, झाबुआ से उज्जैन स्थानांतरित हुआ पुलिस के घुड़सवारों का पूरा दल

Simhastha 2028 Ujjain
उज्जैन

PM आवास योजना: EWS, LIG, MIG वर्गों को अलग- अलग मिलेंगे फ्लैट, उज्जैन में बनेंगे 814 फ्लैट

PM Awas Yojana falt: उज्जैन में बनेंगे 814 फ्लैट (Photo Source - Patrika)
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.