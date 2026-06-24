उज्जैन में SIR फॉर्म से निकालकर छात्रा की फोटो का दुरुपयोग, महिला BLO समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि आरोपी मुजफ्फर पटेल ने फोटो को एडिट कर आपत्तिजनक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस ने महिला बीएलओ समेत चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से उनके मोबाइल फोन और आरोपी महिला बीएलओ से एसआईआर से जुड़े दस्तावेज भी जप्त किए हैं। आरोपियों का एक साथी यूसुफ पटेल अभी भी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आरोपी और पीड़िता एक ही गांव के रहने वाले हैं, ऐसे में अंदेशा है कि नाबालिग पीड़िता के परिवार को बदनाम करने के लिए आरोपियों ने ये साजिश की है। वहीं, सरकारी रिकॉर्ड में जमा नागरिकों के दस्तावेजों और फोटो की सुरक्षा व्यवस्था पर भी यह मामला गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।