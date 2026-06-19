नाना की तेरहवीं से लौट रहे दो भाईयों की मौत, शिवपुरी में ट्रैक्टर ने मारी टक्कर

शिवपुरी जिले के कोलारस के तेंदुआ थाना क्षेत्र के कूदोनिया गणेश गांव के रहने वाले कन्हैया लाल धाकड़ (21) और सुघर सिंह धाकड़ (35) अपने नाना की तेरहवीं में शामिल होने के लिए सुजवाय गांव गए हुए थे। तेरहवीं में शामिल होने के बाद दोनों एक बाइक से वापस अपने गांव लौट रहे थे। बताया गया है कि इसी दौरान रास्ते में खरई से टोरियां मार्ग पर गैस एजेंसी के पास लाल रंग के महिंद्रा ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक ने लापरवाही से चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोट लगने से दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।