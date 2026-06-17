शिवपुरी में सिलेंडर नहीं, पेट्रोल-डीजल में आग लगने से हुआ विस्फोट; मासूम की मौत, 4 झुलसे

गूडर गांव में रहने वाले प्राणसिंह प्रजापति के मकान में बुधवार को विस्फोट के साथ आग लगने की घटना हुई। बताया जा रहा है कि आग गैस सिलेंडर से लगी और कुछ ही दूरी पर रखे पेट्रोल-डीजल के कैनों तक पहुंच गई। पेट्रोल-डीजल तक आग के पहुंचने से आग ने विकराल रूप ले लिया और कुछ ही देर में तेज विस्फोट हुआ। जिससे मकान की छत व दीवार गई। घटना में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रुप से झुलस गए। जिस बच्ची की मौत हुई है वो घटना के वक्त दादा के साथ बैठी हुई थी, दादा बाल-बाल बच गए। हालांकि परिवार के अन्य लोगों को आग से बचाते वक्त वो भी घायल हुए हैं।