शिवपुरी में 17 साल की नाबालिग पर हमला, पहले कुल्हाड़ी से वार किए और फिर लटकाया

घटना को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। लोगों ने करीब 5 घंटे तक रोड जाम कर विरोध किया। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार व पुलिस ने उचित कार्रवाई का भरोसा देकर परिजनों को शांत कराया और जाम खुलवाया। पुलिस ने आरोपी धर्मेन्द्र सिंह व उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने धर्मेन्द्र सिंह परिहार, उसके पिता अजब सिंह परिहार सहित 5 लोगों पर हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। एसपी संजीव मुले ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों पर पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। मामले में आगे की विवेचना जारी है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।