कांग्रेस नेता की मां-पत्नी की मौत, राजगढ़ में कुएं की मिट्टी धंसने से दबने से हादसा

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कांग्रेस नेता और जनपद सदस्य मुकेश कोट के खेत में कुएं की खुदाई का कार्य चल रहा था। दोपहर में उनकी पत्नी और मां कुएं पर चल रहे काम को देखने पहुंची थीं। इसी दौरान करीब एक बजे अचानक कुएं की दीवार और आसपास की मिट्टी भरभराकर गिर गई। हादसे के समय जनपद सदस्य की 60 वर्षीय मां रूपा और 30 वर्षीय पत्नी पिंकी मौके पर मौजूद थीं। मिट्टी धंसने से दोनों महिलाएं कुएं में समा गईं। ऊपर से लगातार मिट्टी गिरने के कारण कुआं लगभग पूरी तरह भर गया। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और अपने स्तर पर राहत कार्य शुरू किया, जेसीबी और पोकलेन मशीन से मिट्टी हटाई गई लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।