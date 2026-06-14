जिंदगी बचाने को नहीं मिले ‘1 मिनट’, दूध लेने गए शख्स को ‘100 मीटर’ तक घसीटा, दर्दनाक मौत

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा इतना दर्दनाक था कि बाइक सवार पहिए से बुरी तरह कुचला गया, लेकिन ट्रक चालक ने वाहन रोकने की बजाए भागने के चक्कर में काफी दूर तक घसीटा। जिससे शरीर बुरी तरह कुचला गया। घटना को देख आसपास के लोगों ने ट्रक का पीछा किया तो चालक रोककर मौके से फरार हो गया। इसके बाद सूचना पर पहुंची तब युवक को बचाने कि लिए 1 मिनट भी नहीं मिले। पुलिस और लोगों की मदद से ट्रक के पहिए में फंसे मृतक के क्षतविक्षत शरीर को निकाला गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया, वहीं मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू की है।