‘पैसे दो नहीं तो फोटो वायरल कर देंगे’, राजगढ़ में सेक्सटॉर्शन गैंग का भंडाफोड़, 6 महीने में ठगे 30 लाख रुपए

जानकारी के अनुसार 27 साल के युवक के साथ 19 मई से 2 जून के बीच यह ठगी हुई। उसने बताया कि पहली वाट्स ऐप कॉल 19 मई को आई। कॉलर ने कहा कि आपका लोन चल रहा है, 2000 रुपए जमा करो। युवक ने कहा मैंने कोई लोन नहीं लिया। इस पर कॉलर ने कहा कि यदि दो हजार नहीं दिए तो तुूम्हारे अश्लील फोटो सभी क रिश्तेदारों को डाल देंगे। साथ ही तूझे वहीं आकर मार डालेंगे। इसके बाद उन्होंने अश्लील फोटो बनाकर डाल दिया। पहली बार 2000 डाल दिए, फिर 25 मई को कॉल आया, फिर कहा कि 5000 का लोन चल रहा है, रिकवरी एजेंट नबकर कॉल किया और फोटो वायरल करने की धमकी दी, रोकने के बदले 5000 मांदगे, युवक ने नंबर ब्लॉक कर दिया, इसके बाद 1 जून को फिर से कॉल आया, फिर कहा कि ऋण कंपनी से बोल रहा हूं, आपका लोन चल रहा है। राशि नहीं डाली तो तुम्हारी नग्न तस्वीरें इंटरनेट और संपर्क सूची को दे दी जाएगी।बार-बार वे कॉल करते रहे और अलग-अरग बार में करीब 28 हजार रुपए डलवा लिए। इसके बाद थाने पुहंचा और रिपोर्ट लिखवाई।