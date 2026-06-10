MP को रेल कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात, फुलवारी–देवेंद्रनगर रेलखंड पर ट्रायल रन सफल

Phulwari-Devendranagar rail section: मध्य प्रदेश को ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना (Lalitpur-Singrauli rail project) के अंतर्गत बुधवार को रेल कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात मिली है। पन्ना जिले में फुलवारी–देवेंद्रनगर के बीच निर्मित नये रेलखंड पर रेलवे सुरक्षा आयुक्त की विशेष ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक हुआ। लगभग 6.90 किलोमीटर लंबे इस नए रेल सेक्शन की सुरक्षा, तकनीकी गुणवत्ता और परिचालन क्षमता का गहन परीक्षण किया गया। इसमें ट्रैक सभी मानकों पर खरा उतरता दिखाई दिया। ट्रायल रन की सफलता के बाद इस रेलखंड पर यात्री ट्रेनों के संचालन की उम्मीदें और प्रबल हो गई हैं। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने सुबह फुलवारी स्टेशन पहुंचकर निरीक्षण प्रक्रिया की शुरुआत की।