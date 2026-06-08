‘भाजपा हमारे विधायकों को दे रही 5 करोड़ का ऑफर’, पूर्व केंद्रीय मंत्री का बड़ा आरोप

Rajya Sabha Elections 2026- मध्य प्रदेश में भाजपा ने रविवार रात राज्यसभा के लिए तीसरा उम्मीदवार आखरिकार उतार दिया। भाजपा ने हाल ही मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए ओरछा के महेश केवट को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। सोमवार को सीएम मोहन यादव और प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी अपना नामांकन दाखिल कर भी कर दिया। अंतिम समय में चली गई भाजपा की इस चाल ने कांग्रेस की टेंशन को बढ़ा दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस विधायकों की घेराबंदी में जुट गई है, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया (Kantilal Bhuria) ने मीडिया के सामने चौंकाने वाला बयान दिया है। भूरिया ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए खुलासा किया है कि कांग्रेस विधायकों को फोन पर भाजपा के लोग 5 करोड़ से 8 करोड़ रुपए के ऑफर दे रहे है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद राजनीति के गलियारों में हलचल मच गई है।