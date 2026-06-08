इंदौर में कुत्ते को लेकर भड़का बवाल, BJP विधायक से जुड़े नेता पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज

शनिवार को विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और मारपीट से कई लोगों को चोटें आई। पुलिस के अनुसार उस समय करीब 150 लोग क्षेत्र में आमने सामने थे। एसीपी शिवेंदु जोशी ने बताया कि शनिवार रात हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों को थाने लाया गया था। रात में भाजपा नेता एकलव्य सिंह गौड़ भी समझाइश के लिए थाने पहुंचे थे प्रारंभिक स्तर पर मामला शांत हो गया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद रविवार सुबह एक पक्ष की महिला की शिकायत पर पुलिस ने भाजपा नेता वरिंद्र शैडगे, शानू दीघे सहित सात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया।