Panna 13.16 Carat Diamond: मध्यप्रदेश की हीरों की नगरी पन्ना ने एक बार फिर देश-दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। भारत की एकमात्र संगठित एवं यांत्रिकीकृत हीरा खदान संचालित करने वाली एनएमडीसी की डायमंड माइनिंग परियोजना (डीएमपी) से 13.16 कैरेट का प्राकृतिक जेम क्वालिटी का खुरदरा हीरा प्राप्त हुआ है। इस हीरे की अनुमानित कीमत करीब 80 लाख रुपये आंकी जा रही है। बता दें, मार्च 2024 में खदान का संचालन दोबारा शुरू होने के बाद यह अब तक मिला सबसे बड़ा जेम श्रेणी का हीरा है। इससे पहले 10.04 कैरेट का हीरा इस श्रेणी में सबसे बड़ा माना जाता था, जिसे अब इस नई खोज ने पीछे छोड़ दिया है।