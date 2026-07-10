‘3 मिनट में लेकर चली गई मौत…’, घर नहीं लौट पाया 26 साल का अर्जुन, पन्ना में हादसा

हादसे के बाद क्षेत्रवासियों में भारी वाहनों के संचालन को लेकर गहरा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि अमानगंज-पिपरवाह बायपास पर तेज रफ्तार ट्रालों और अन्य भारी वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। उनका आरोप है कि इस मार्ग पर पहले भी कई जानलेवा हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि औद्योगिक इकाइयों से जुड़े भारी वाहनों की नियमित निगरानी की जाए, उनकी गति सीमा का सख्ती से पालन कराया जाए ।