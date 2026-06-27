सिर-सीने में भालू ने किए जानलेवा वार, लहूलुहान हालात में बुजुर्ग महिला खुद चलकर पहुंची अस्पताल, पन्ना में वन विभाग एक्टिव

Elderly Woman Survives Bear Attack- मध्य प्रदेश में 65 साल की वृद्धा ने ऐसा साहस दिखाया कि इलाके में आज हर कोई उनकी बात कर रहा है। पन्ना जिले से साहस, जिजीविषा और अदम्य हिम्मत की एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जिले के पाठा गांव में 65 वर्षीय बुजुर्ग हल्की बाई ने खूंखार जंगली भालू के जानलेवा हमले के बाद जिस तरह मौत को मात दी, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और करीब दो किलोमीटर तक लहूलुहान हालत में जंगल से निकलकर मुख्य सड़क तक पहुंचीं, जहां राहगीरों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना का पता जैसे ही गांव को चला वैसे ही लोग बुजुर्ग महिला को देखने अस्पताल पहुंचे।