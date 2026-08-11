पन्ना में बराहो बाबा के स्थान पर मारपीट, एक की मौत, एक गंभीर घायल

एसडीओपी भावना सिंह दांगी ने बताया कि ग्राम बराहो से एक मृत व्यक्ति और एक घायल व्यक्ति को अस्पताल लाए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। थाना प्रभारी सुशील कुमार अहिवार ने भी मौके पर पहुंचकर घटना से जुड़े पहलुओं की जानकारी ली। पुलिस आसपास के लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल विवाद की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस आपसी विवाद, पुरानी रंजिश सहित अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की गई है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना के कारण और पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।