Panna News: मदरसे में नाबालिग से कथित छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट में मौलाना गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची तथा परिजनों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले में परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि मदरसे में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज उपलब्ध नहीं कराई गई। परिजनों का कहना है कि कैमरों की वायरिंग कटी हुई मिली, जिससे उन्हें साक्ष्य मिटाने की आशंका है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच और परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने टिकुरिया मोहल्ला निवासी मौलाना मोहम्मद मुबारक हुसैन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।