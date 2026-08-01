Ratlam News: ‘पति ने बात नहीं मानी तो गुस्से में जुड़वां बच्चों को मार डाला’, अब जिंदगीभर जेल में रहेगी मुस्कान

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह ने बताया कि घटना 20 नवंबर 2024 की है तब रतलाम में मदीना मस्जिद के पीछे वेद व्यास कॉलोनी में रहने वाले इरशाद कुरैशी ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसके मकान की ऊपरी मंजिल पर आमिर कुरैशी अपनी पत्नी मुस्कान व बच्चों के साथ किराए से रहते हैं। दोपहर में मुस्कान की चिल्लाने की आवाज आई कि बच्चे हसन और फातिमा पानी के ड्रम में गिर गए हैं। लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि दोनों बच्चे पानी की टंकी में पड़े थे, पति घर पर नहीं था जिसे सूचना दी गई। कुछ देर बाद पति घर पहुंचा और बच्चों को टंकी से निकाला तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद पिता आमिर ने पुलिस को सूचना दिए बगैर बच्चों के शवों को दफना दिया था। बाद में पुलिस ने बच्चों के शवों को कब्र से निकलवाया और जांच की तो मां के द्वारा बच्चों की हत्या करना पाया गया।