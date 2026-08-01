पेज एक पर फ्लायर पर आठ कॉलम रहेगा- मंदसौर में शिवना नदी पर काला भाटा बांध लबालब, पेयजल संकट टला

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मंदसौर. शहर में शिवना नदी पर बना काला भाटा बांध शहर के लिए पानी का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। यह बांध गर्मियों में अक्सर होने वाले पेयजल संकट से राहत दिलाने में अहम भूमिका निभाता है। मानसून की इस अच्छी बारिश के चलते बांध अपनी पूरी भराव क्षमता तक भर गया है, जिससे शहरवासियों में खुशी का माहौल है और पानी की समस्या को लेकर चिंताएं कम हुई हैं। इस बांध की कुल जल भंडारण क्षमता लगभग 21 फीट है, जो अब पूर्ण हो चुकी है। जलस्तर क्षमता के करीब पहुंचने या भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति होने पर सुरक्षा और जल स्तर नियंत्रित करने के लिए इस बांध के गेट खोले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, 2-3 फीट तक गेट खुलने पर प्रसिद्ध पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के पास से गुजरने वाली शिवना नदी का बहाव तेज हो जाता है। बांध के लबालब भरने से शहरवासियों को आगामी समय में पानी की समस्या से राहत मिलेगी, जिससे गर्मियों में पेयजल की उपलब्धता सहज होगी।