कर्मचारियों पर पथराव के बाद रतलाम में मंत्री के घर पहुंच गए लोग, सड़क पर बैठकर लगाए मुर्दाबाद के नारे

Ratlam- रतलाम के डोसी गांव मल्टी का विवाद थम नहीं रहा है। नगर निगम अमले पर हुए पथराव के बाद यहां के रहवासी विधायक व प्रदेश सरकार के मंत्री चैतन्य काश्यप के निवास पर पहुंच गए। डोसी गांव मल्टी के निवासियों ने वहां बाहर सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने निगम पर अनुचित दबाव बनाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम मुर्दाबाद, निगम कर्मचारी मुर्दाबाद के नारे लगाए। डोसीगांव मल्टी में रहने वाले बकायादारों के यहां शुक्रवार सुबह राशि जमा करने का नोटिस चस्पा करने गए निगम अमले पर रहवासियों ने पत्थरों, लाठियों और गमलों से हमला कर दिया था। हमले से चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल हो गया। अचानक हुए हमले से निगम के अफसर और कर्मचारी को जान बचाकर वाहनों के पीछे छिपना पड़ा तो कुछ भाग खड़े हुए। पथराव व लाठियों से हमले में निगम के चार कर्मचारी जिनमें एक सफाई संरक्षक और तीन दरोगाओं के साथ ही एक अन्य को चोटें आईं। औद्योगिक क्षेत्र थाने की पुलिस ने निगम कर्मचारियों के बताए हुलिये वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया है।