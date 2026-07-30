Panna news: स्कूटी की डिग्गी में रुमाल में लपेटकर रखे 2.24 लाख रूपए, लौटे तो टूटी मिली डिग्गी, गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस ने बैंक, बाजार, मुख्य मार्गों और आसपास लगे 500 से अधिक सीसीटीवी फोटो एवं वीडियो फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की पहचान कर उनकी जानकारी विभिन्न जिलों की पुलिस इकाइयों से साझा की गई। तकनीकी साक्ष्यों, साइबर सेल की मदद और मुखबिर तंत्र से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस को अहम सुराग मिले। इन्हीं सुरागों के आधार पर पुलिस ने शहडोल जिले के ब्यौहारी में दबिश देकर जित्तू सिंह कंजर उर्फ जीतेन्द्र (40 ) तथा लिदहा उर्फ अरुण सिंह कंजर (35 ) को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मूल रूप से सीधी जिले के निवासी हैं और वर्तमान में ब्यौहारी में रह रहे थे।