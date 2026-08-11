panna news: ‘लग गई लॉटरी…’ 3 दोस्तों को मिट्टी में मिला 16.96 कैरेट का हीरा, अब धूमधाम से होगी शादी

अब सभी की निगाहें सरकारी नीलामी पर टिकी हैं, जिसके बाद नियमानुसार प्राप्त राशि साझेदारों में बांटी जाएगी। 2024 में संचालित उथली खदान की चाल रखी हुई थी । पट्टाधारक अखिलेश पाल 3 दिन की बारिश के बाद चल का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान मिट्टी के बीच चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। जांच कराने पर उसके हीरा होने की पुष्टि हुई। इसके बाद हीरे को नियमानुसार शासकीय हीरा कार्यालय में जमा करा दिया गया है। अब इसकी सरकारी नीलामी कराई जाएगी।