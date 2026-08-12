पन्ना के भीड़भाड़ वाले इलाके में 50 से ज्यादा यात्रियों से भरी चलती बस में लगी आग, मची चीख पुकार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस अमानगंज रेस्ट हाउस के सामने से गुजर रही थी। इसी दौरान बस के अंदर से अचानक धुआं उठने लगा। कुछ ही देर में यात्रियों को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हुआ तो बस में अफरा-तफरी मच गई। चालक ने तत्काल बस रोक दी और यात्रियों को नीचे उतारा। बस से धुआं निकलते देख आसपास मौजूद लोग भी मौके पर पहुंच गए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बस से घना धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जबकि यात्री अपनी जान बचाने के लिए तेजी से बस से उतरते नजर आ रहे हैं।