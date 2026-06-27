सुहागरात पर दुल्हन को फोन पर बात करते सुना तो रह गया दंग, पन्ना में पति के सामने खुला राज

अमानगंज थाना क्षेत्र के मुकेहा गांव में रहने वाले 35 वर्षीय केतार सिंह राजपूत ने थाना अमानगंज में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी पहली पत्नी एवं इकलौते पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। परिवार के कहने पर वह दोबारा विवाह के लिए लड़की की तलाश कर रहा था। इसी दौरान 18 जून को उसके मोबाइल पर नीरज पटेल नामक व्यक्ति का फोन आया, जिसने जबलपुर निवासी अंजली टेकाम से शादी कराने का प्रस्ताव दिया और इसके लिए 2 लाख 20 हजार रुपये की मांग की। बातचीत के बाद सौदा दो लाख रुपये में तय हो गया।