खाना खाकर सोई फिर नहीं उठी डॉक्टर की बेटी, रूम पार्टनर ने बताई रात की घटना, पवई में शोक

Srishti Mishra- एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही पवई निवासी सृष्टि मिश्रा की प्रयागराज स्थित मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से उनके साथी गुस्सा उठे। घटना के बाद छात्र-छात्राओं ने हॉस्टल के बाहर एकत्र होकर हंगामा किया और सृष्टि मिश्रा की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। उसकी रूम पार्टनर ने घटनाक्रम बताते हुए कहा कि रात में वह पूरी तरह सामान्य थी। खाना खाने के बाद सृष्टि सो गई पर सुबह नहीं उठी। सृष्टि मिश्रा, पन्ना जिले के पवई के चिकित्सक डॉ. अनुराग मिश्रा और शिक्षिका आशा मिश्रा की बेटी थीं। वे प्रयागराज के झलवा स्थित यूनाइटेड मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की अंतिम वर्ष की छात्रा थीं।