पन्ना में घर में मिले आशा कार्यकर्ता और युवक के शव, दरवाजा पीटती रही बेटी

Panna ASHA Workr Rajni Shukla Murder: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र में बुधवार को एक दिलदहला देने वाली घटना से सनसनी फैल गई। यहां अंबेडकर वार्ड क्रमांक-1 में रहने वाली आशा कार्यकर्ता की घर में खून से लथपथ लाश मिली है, कमरे में एक युवक का शव भी मिला है। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी ने पहले आशा कार्यकर्ता की हत्या की और फिर खुद जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि आशा कार्यकर्ता और आरोपी एक ही गांव के रहने वाले थे।