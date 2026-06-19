पन्ना में नोएडा की महिला मालामाल, मिला अनोखे किस्म का ‘हीरा’, लाखों में है कीमत

Noida woman found Diamond- मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा से आई एक महिला अचानक मालामाल हो गई। जिले के जरुआपुर गांव की एक निजी उथली हीरा खदान से 6.54 कैरेट का उज्ज्वल किस्म का बेशकीमती हीरा (Brilliant Quality Diamond) प्राप्त हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत 20 से 25 लाख रुपये बताई जा रही है। इस कीमती हीरे ने नोएडा निवासी मीणा सिंह की किस्मत एक बार फिर चमका दी है। हीरे के साथ महिला जिला हीरा अधिकारी के दफ्तर पहुंची। यहां महिला को इस अनोखे किस्म के हीरे की कीमत बताई गई जिससे वह भौचक्की रह गई।