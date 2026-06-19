19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पन्ना

पन्ना में नोएडा की महिला मालामाल, मिला अनोखे किस्म का ‘हीरा’, लाखों में है कीमत

Brilliant Quality Diamond: इस कीमती हीरे ने नोएडा निवासी मीणा सिंह की किस्मत एक बार फिर चमका दी है। हीरे के साथ महिला जिला हीरा अधिकारी के दफ्तर पहुंची।

2 min read
Google source verification

पन्ना

image

Akash Dewani

Jun 19, 2026

Noida woman found brilliant quality diamond worth lakh panna mines

Noida woman found Diamond: पन्ना में महिला को महिला उज्जवल किस्म का बेशकीमती हीरा (फोटो सोर्स- Patrika)

Noida woman found Diamond- मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा से आई एक महिला अचानक मालामाल हो गई। जिले के जरुआपुर गांव की एक निजी उथली हीरा खदान से 6.54 कैरेट का उज्ज्वल किस्म का बेशकीमती हीरा (Brilliant Quality Diamond) प्राप्त हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत 20 से 25 लाख रुपये बताई जा रही है। इस कीमती हीरे ने नोएडा निवासी मीणा सिंह की किस्मत एक बार फिर चमका दी है। हीरे के साथ महिला जिला हीरा अधिकारी के दफ्तर पहुंची। यहां महिला को इस अनोखे किस्म के हीरे की कीमत बताई गई जिससे वह भौचक्की रह गई।

निजी खदान में मिला उज्जवल किस्म का हीरा

मिली जानकारी के अनुसार, यह हीरा पन्ना नगर के समीप स्थित जरुआपुर गांव की उस खदान से मिला है, जिसका संचालन मीना सिंह के नाम पर पट्टा लेकर किया गया था। हीरे की देखरेख एवं संचालन का कार्य उनके परिचित गौतम मिस्त्री द्वारा किया जा रहा है। बताया गया कि खदान में मजदूरों द्वारा नियमित रूप से किए जा रहे उत्खनन के दौरान यह बेशकीमती हीरा प्राप्त हुआ। मुनीम गौतम मिस्त्री ने बताया कि यह हीरा पूरी तरह उज्ज्वल किस्म का है और इसे सावधानीपूर्वक निकालकर हीरा कार्यालय में जमा कराया गया है।

कोरोना काल के समय नोएडा से पन्ना आई थी महिला

उन्होंने बताया कि राणा सिंह वर्ष 2021 में कोरोना काल के बाद पन्ना आए थे और यहां की हीरा खदानों की संभावनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने विभिन्न स्थानों पर खदानें लगाना शुरू किया था। तब से अब तक उन्हें लगभग 15 छोटे-बड़े हीरे प्राप्त हो चुके हैं, जिससे यह क्षेत्र उनके लिए लगातार लाभकारी साबित हो रहा है। हीरा कार्यालय में पदस्थ निरीक्षक नूतन जैन ने भी इस हीरे की पुष्टि की है।

गुणवक्ता की जांच पूरी होने के बाद होगी नीलामी

उन्होंने बताया कि 6.54 कैरेट का यह हीरा कार्यालय में जमा कर लिया गया है और इसकी गुणवत्ता की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे आगामी नीलामी में रखा जाएगा। नीलामी के माध्यम से इस हीरे को अधिकतम कीमत पर बेचने की तैयारी की जाएगी, जिससे सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा।

कई लोगों को मालामाल कर चुकी है पन्ना की धरती

पन्ना की धरती समय-समय पर ऐसे बेशकीमती रत्न उगलती रहती है, जिससे यहां की पहचान देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक बनी हुई है। यह नई खोज एक बार फिर साबित करती है कि पन्ना की रत्नगर्भा भूमि आज भी संभावनाओं से भरपूर है और यहां किस्मत कभी भी चमक सकती है।

पहले आया लड़की का वीडियो कॉल, फिर इंदौर के युवक से वसूले 1.39 लाख रुपए

ये भी पढ़ें
indore cyber fraud case whatsapp video call scam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Jun 2026 09:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / पन्ना में नोएडा की महिला मालामाल, मिला अनोखे किस्म का ‘हीरा’, लाखों में है कीमत

बड़ी खबरें

View All

पन्ना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Couple Death: पन्ना में कमरे से आई चीख-पुकार,पति-पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से उजड़ा परिवार

panna
पन्ना

ASHA Worker Murder: पन्ना में घर में मिले आशा कार्यकर्ता और युवक के शव, दरवाजा पीटती रही बेटी

panna news
पन्ना

MP को रेल कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात, फुलवारी–देवेंद्रनगर रेलखंड पर ट्रायल रन सफल

CRS special train runs on Phulwari-Devendranagar rail section under Lalitpur-Singrauli rail project
पन्ना

Daughter Saves Mother: पन्ना में बहादुर बेटी ने तीन भालुओं से लड़कर बचाई मां की जान

panna
पन्ना

पन्ना में 5 मजदूरों की मौत पर भड़का गुस्सा, रोका गया अंतिम संस्कार, सरपंच सहित 3 पर FIR दर्ज

Panna Well Collapse Tragedy Uproar over laborers death mp news
पन्ना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.