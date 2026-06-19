पहले आया लड़की का वीडियो कॉल, फिर इंदौर के युवक से वसूले 1.39 लाख रुपए

फिर दूसरे दिन सुबह 11.15 बजे पीड़ित को एक अन्य मोबाइल नंबर से कॉल आया। कॉल किए व्यक्ति ने खुद को दिल्ली पुलिस का एसपी (पुलिस अधीक्षक) बताया। उसने कहा कि वीडियो कॉल के दौरान पीड़ित का आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। इसके बाद उसने धमकी दी कि यदि उसे पैसे नहीं दिए तो वे वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर देंगे। कॉल करने वाले व्यक्ति ने यह भी कहा कि इस वीडियो को पीड़ित के परिचितों में वायरल कर दिया जाएगा। व्यक्ति ने इसके साथ ही पीड़ित को गंभीर कानूनी कार्रवाई की भी धमकी दी। ठगों की बातें सुनकर पीड़ित डर गया।