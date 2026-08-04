Indore news: अभिभावकों को राहत, अब 13 साल से कम उम्र के छात्र भी कर सकेंगे 9वीं में नियमित प्रवेश

नए निर्णय के तहत अब 13 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों का प्रवेश नियमित माना जाएगा और स्कूल बोर्ड पोर्टल पर उनका नामांकन कर सकेंगे। इससे विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं और बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से जिले के सैकड़ों विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं स्कूल प्रबंधन भी राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें प्रवेश और नामांकन से जुड़ी तकनीकी व प्रशासनिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लंबे समय से चल रहा यह विवाद फिलहाल समाह्रश्वत हो गया है और विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बिना किसी व्यवधान के जारी रह सकेगी।