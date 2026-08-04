22 तोला सोना, 3 किलो चांदी चोरी, कोर्ट में 2 तोला सोने का चालान पेश, भोपाल पुलिस ने किया खेल

बता दें कि पारस हर्मिटेज निवासी बैंक अधिकारी नेहा मीणा के घर हुई चोरी 15 फरवरी 2026 को हुई थी। इसके बाद वह मिसरोद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शुरुआती शिकायत में उन्होंने घर का सेंटर लॉक तोड़कर सोने-चांदी के जेवर, नकदी और अन्य सामान चोरी होने की जानकारी दी थी। उस समय उन्होंने यह भी बताया था कि बैंक लॉकर की जांच के बाद चोरी गए पूरे सामान की जानकारी अलग से देंगी। इसके बाद फरियादी नेहा मीणा ने पुलिस को बताया कि उनके घर से कुल 22 तोला सोना और 3 किलो चांदी चोरी हुई है, जिसकी कीमत 31 लाख 71 हजार रुपए है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था।