सावधान! भोपाल में बारिश के बीच 4 वायरस एक्टिव, फेफड़े, आंख और दिल पर खतरा

5 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, मधुमेह (शुगर), हृदय, फेफड़े या किडनी के मरीज और कमजोर इ्युनिटी वाले लोग इसके उच्च जोखिम में हैं। जेपी जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. पीयूष पंचरत्न के अनुसार, यदि तीन दिन से अधिक बुखार रहे, सांस लेने में तकलीफ हो, लगातार खांसी आए, आंखें लाल हों, बार-बार दस्त या उल्टी हो और तेज सिरदर्द जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं।