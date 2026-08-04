4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

सावधान! भोपाल में बारिश के बीच 4 वायरस एक्टिव, फेफड़े, आंख और दिल पर खतरा

Viruses Active : राजघानी में राइनो, एडेनो, एंटरो और इन्फ्लुएंजा वायरस के सक्रीय होने के चलते संक्रमितों में अधिक तेजी आई है। विशेषज्ञ बोले- अनदेखी ना करें।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Aug 04, 2026

Viruses Active

Viruses Active (बारिश के बीच 4 वायरस एक्टिव Photo Source- Patrika)

Bhopal News : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बरसात के साथ ही वायरल संक्रमण भी तेजी से बढ़ने लगा है। इस बार सामान्य वायरल फीवर के पीछे चार प्रमुख वायरस सक्रीय हैं। इनमें राइनो, एडेनो, एंटरो और इन्फ्लुएंजा शामिल हैं, जो लोगों पर इन दिनों अटैक कर रहे हैं।

इनकी शुरुआत आमतौर पर बुखार, सर्दी, गले में दर्द और खांसी से हो रही है। अगर समय पर इलाज न मिले तो ये संक्रमण फेफड़ों, आंखों, आंतों, दिमाग और दिल तक फैल सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, बारिश का मौसम इन वायरस के पनपने और फैलने के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है।

चार वायरस: 4 तरह का खतरा

-राइनो वायरस: इससे सामान्य सर्दी-जुकाम होता है। श्वास रोग विशेषज्ञ डॉ. लोकेंद्र दवे के अनुसार, इसके मुख्य लक्षण छींक आना, नाक बहना, गले में खराश, हल्का बुखार और खांसी हैं। अस्थमा व एलर्जी के मरीजों में इसके कारण सांस की परेशानी बढ़ सकती है।

-एडेनो वायरस: इसके कारण तेज बुखार, गले में संक्रमण, आंख आना (कंजंक्टिवाइटिस), दस्त और निमोनिया हो सकता है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये संक्रमण अधिक गंभीर रूप ले सकता है।

-एंटरो वायरस: यह श्वसन और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। इससे हैंड-फुट-एंडमा उथ डिजीज, दस्त, वायरल मेनिन्जाइटिस और दुर्लभ मामलों में मस्तिष्क या हृदय में सूजन आ सकती है।

इन्हें है सबसे अधिक खतरा

5 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, मधुमेह (शुगर), हृदय, फेफड़े या किडनी के मरीज और कमजोर इ्युनिटी वाले लोग इसके उच्च जोखिम में हैं। जेपी जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. पीयूष पंचरत्न के अनुसार, यदि तीन दिन से अधिक बुखार रहे, सांस लेने में तकलीफ हो, लगातार खांसी आए, आंखें लाल हों, बार-बार दस्त या उल्टी हो और तेज सिरदर्द जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं।

MP Weather : 6 अगस्त से फिर बिगड़ेगा मौसम, एक साथ कई जिलों में होगी भारी बारिश

ये भी पढ़ें
MP Weather

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Aug 2026 11:09 am

Published on:

04 Aug 2026 11:09 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सावधान! भोपाल में बारिश के बीच 4 वायरस एक्टिव, फेफड़े, आंख और दिल पर खतरा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में 5 हजार किसानों से बड़ी धोखाधड़ी, बैंकों के प्रबंधकों और सचिवों ने हड़पा खाद-बीज का पैसा

Managers in cooperative banks are misappropriating farmers loan funds
भोपाल

टाइम से एग्जाम नहीं करा पा रहा MPESB, जनवरी से अबतक 4 भर्ती परीक्षाओं की तारीखें बदली

MPESB
भोपाल

Bhopal news: रजिस्ट्री कराने के बाद ‘नामांतरण’ नहीं कराया तो मिलेगा अलर्ट, बदल गई व्यव्स्था

Registration and Mutation: आपस में जुड़ेंगे संपदा और साइबर तहसील के पोर्टल (Photo Source - freepik)
भोपाल

कुशवाहा वोटर्स को लुभाने में फेल हुई बीजेपी, दतिया में नेताओं की सभाओं के असर पर भी सवाल

BJP failed to woo Kushwaha voters in the Datia by-election
भोपाल

पांच दिन में 6 मंदिरों से चांदी के मुकुट और बर्तन चोरी, भोपाल में एक्टिव हुई ‘साइको गैंग’

Psycho Gang Active
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.