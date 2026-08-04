Bhopal news: रजिस्ट्री कराने के बाद ‘नामांतरण’ नहीं कराया तो मिलेगा अलर्ट, बदल गई व्यव्स्था

Bhopal news: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में रजिस्ट्री और नामांतरण के कामों को समान किया जाएगा। इसके लिए संपदा और साइबर तहसील के पोर्टल को आपस में जोड़ा जा रहा है। भूखंड, मकान की रजिस्ट्री कराने के बाद नामांतरण नहीं कराया है तो इसका अलर्ट मैसेज मोबाइल पर भेजकर अपडेट करने का कहा जाएगा। इससे जमीन और मकान विवाद कमी आएगी। हालांकि पूरे प्रोजेक्ट सबसे बड़ी चुनौती वही पटवारी आरआई, तहसीलदार है, जिन्हें ये काम करना है। अब पोर्टल मिलान कर सुविधा देने के साथ प्रशासन को ये सुनिश्चित करना होगा कि काम न करने का कोई नया तकनीकी बहाना न तलाश कर लिया जाए।