एमपी बीजेपी में जल्द गिर सकता है ‘विकेट’, दिल्ली पहुंचे दतिया के भितरघातियों के सबूत

MP BJP- दतिया उपचुनाव में हार से एमपी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। यहां कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने 6016 वोटों से जीत हासिल की है। दतिया विधानसभा के लिए उपचुनाव की सोमवार को हुई मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी को जहां 66757 वोट मिले वहीं भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के खाते में 60741 वोट आए। पार्टी अपने दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री व दतिया के 3 बार विधायक रहे नरोत्तम मिश्रा के बूथ पर भी हार गई। कहा जा रहा है कि दतिया में 'कमल' का खेल भितरघात ने बिगाड़ा है। हार से क्षुब्ध बीजेपी ने इनपर कार्रवाई की तैयारी भी शुरु कर दी है। दतिया के भितरघातियों के सबूत दिल्ली भेज दिए गए हैं। जल्द ही कोई विकेट गिर सकता है। बताया जा रहा है कि दतिया में जिन भाजपाइयों ने उपचुनाव में कांग्रेस की मदद की उनकी सभी गतिविधियां की वीडियो रिकार्डिंग स्थानीय नेताओं के पास मौजूद है। ये सबूत दिल्ली भेज दिए हैं।