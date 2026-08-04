बीजेपी को भारी पड़ रहा ग्वालियर-चंबल संभाग, पहले मंत्री को हराया, फिर दिया बड़ा झटका

MP BJP- हरिचरण यादव भोपाल. ग्वालियर व चंबल संभाग में दतिया उपचुनाव में मिली हार बीजेपी सत्ता व संगठन के लिए दूसरा बड़ा झटका है। पहला झटका नवंबर 2024 में मंत्री रहते रामनिवास रावत के विजयपुर सीट हारने के बाद लगा था। अब पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं देने के बाद आशुतोष तिवारी की दतिया में हार से लगा है। यह हार या तो जनता की नसीहत है या भितरघात का नतीजा। हालांकि इस हार से भाजपा व सरकार का कुछ बिगडऩे वाला नहीं है लेकिन 22 साल से विपक्ष में बैठी कांग्रेस के लिए यह एक संजीवनी है, जो आगामी चुनावों में जीत का कारण भी बन सकती है।