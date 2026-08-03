Indore news: अंतिम दौर में ‘लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन’ का कायाकल्प, नए स्टॉपेज की तैयारी शुरु

रेलवे राऊ स्टेशन पर भी स्टॉपेज बढ़ाने की तैयारी में है। इंदौर-दाहोद रेल परियोजना का कार्य धार तक पहुंचने के बाद राऊ स्टेशन का महत्व और बढ़ जाएगा। योजना के अनुसार भविष्य में यहां भी कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज शुरू किए जा सकते हैं। इससे राऊ और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी। रेलवे का मानना है कि राऊ स्टेशन पर स्टॉपेज से महू और इंदौर से धार की ओर जाने वाले यात्रियों को फायदा मिलेगा। फिलहाल इंदौर से राऊ तक रेल लाइन तैयार है और इस खंड में ट्रेन संचालन हो रहा है। वहीं पीथमपुर से धार के बीच ट्रायल भी किया जा चुका है। हालांकि इंदौर-धार के बीच बन रही सुरंग का काम पूरा नहीं होने से दोनों हिस्सों की कनेक्टिविटी अभी नहीं हो सकी है।