Indore news: सोनम और राजा रघुवंशी की शादी के ‘खाने’ को लेकर मचा बवाल, दोनों के घर भेजा गया नोटिस

कैटरर्स की ओर से अधिवक्ता जयंत राठौर ने नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया कि 10 और 11 फरवरी 2025 को सोनम और राजा रघुवंशी के विवाह समारोह में भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी कैटरर्स हितेश उर्फ जिम्मी रोहिरा को सौंपी गई थी। यह काम सोनम के पिता गोविंद रघुवंशी और राजा के भाई विपिन रघुवंशी की ओर से दिया गया था। कैटरर्स की ओर से बकाया भुगतान के लिए दोनों पक्षों को 15 दिन का कानूनी नोटिस दिया गया था। अधिवक्ता जयंत राठौर ने बताया, निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में अब सिविल कोर्ट में दावा प्रस्तुत किया जाएगा।