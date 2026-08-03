Narmadapuram news: दोपहर 12:30 बजे कटोरे के नीचे छिपा था काला सांप, झाड़ू मारा तो 2 मिनट में 5 बार डसा

महिला ने बताया कि वह अपने घर के किचन में दोपहर 12:30 बजे साफ-सफाई का काम कार रही थी। उसी दौरान अलमारी के पास झाड़ू लगाते समय बर्तन को उठाया तो पांच फीट लंबा काले रंग का सांप बैठा हुआ था। महिला इससे पहले कि कोई एक्शन लेती सांप ने अचानक दाएं हाथ की हथेली में काट लिया। इसके बाद हाथ झटकते ही उसने फिर काट लिया। बार-बार सांप को झटकने पर पंजे और हथेली में डेढ़ से दो मिनट में सांप ने पांच बार डस लिया। हर बार हाथ झटकती थी, लेकिन सांप दोबारा हमला कर देता था। जिसके बाद महिला वहीं पर बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी।