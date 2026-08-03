Ratlam news: ‘रुकैया’ से मिला दो…’, थाने में खूब रोया हत्यारा पति, गले पर चाकू से किए थे 35 वार

बता दें कि बीते दिन माणकचौक थाने के सुनार बावड़ी क्षेत्र में खौफनाक वारदात हो गई। पति अली असरगर (35) ने पत्नी रुकैया (33) से विवाद के बाद सीने पर बैठकर गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पति ने घर में उपयोग आने वाले चाकू से पत्नी के गले पर 35 वार कर गोदने का प्रयास किया और चाकू से ही गला काटा। इससे महिला की आधी गर्दन कटने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्याकांड की जानकारी जैसे ही आसपास के लोगों को लगी तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को उसके घर से ही हिरासत में लेते हुए फिलहाल मामला जांच में लेकर मृतका का मेडिकल कॉलेज में पीएम करवाया। मृतक दंपती की आठ साल की बेटी और तीन साल का बेटा है। दोनों के विवाह को करीब दस साल हो गए थे।