Ratlam News: ‘भागती हुई दादा के पास आई बच्ची’, लोग पहुंचे फिर भी नहीं रुका असगर, डेडबॉडी के पास खड़ा रहा

Ratlam Wife Murder: मध्यप्रदेश के रतलाम में रविवार को सुनारों की बावड़ी इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मोबाइल कारोबारी ने घर में अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। चीख पुकार सुनकर और बच्ची के बताने पर जब आरोपी के पिता के साथ लोग कमरे में पहुंचे तो आरोपी पत्नी पर चाकू से हमले कर रहा था। लोगों को देखते ही आरोपी ने चिल्लाकर उन्हें भगा दिया और पत्नी पर वार करता रहा। सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तब भी आरोपी डेडबॉडी के पास ही था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।