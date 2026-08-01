1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

Ratlam News: शादी के 10 दिन बाद छत से रस्सी बांधकर रात में घर से भाग रही थी नवविवाहिता, गिरने से मौत

Newly Married Woman Death: बिहार के रोहतास की रहने वाली थी युवती, 10 दिन पहले शादी कर रतलाम लाया था पति, घर से भागते वक्त रस्सी टूटी और गिरने से मौत।
2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Shailendra Sharma

Aug 01, 2026

ratlam news

after 10 days of marriage newly married woman falls from third floor rope death, मृतका संध्या कुमारी की जीवित अवस्था की तस्वीर (Source- Patrika)

Ratlam Newly Married Woman Death: मध्यप्रदेश के रतलाम में करमदी रोड पर स्थित एक मकान की तीसरी मंजिल से गिरने से एक नवविवाहिता की मौत हो गई। मृतका बिहार के रोहतास जिले की रहने वाली थी जिसे 10 दिन पहले ही रतलाम का व्यक्ति शादी कर अपने साथ घर लाया था। बताया जा रहा है कि नवविवाहिता रात में घर से भागने की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान मकान से गिरने से उसकी मौत हुई है। पुलिस ने मृतका के बिहार में रहने वाले परिजनों को सूचना दी थी लेकिन उनके न आने पर शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर मृतका के पति को सौंप दिया गया।

10 दिन पहले हुई थी शादी

बिहार के रोहतास जिले के करवंदिया गांव की 23 साल की महिला संध्या कुमारी पिता नंदलाल चौहान की करमदी रोड स्थित एक मकान की तीसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। महिला 10 दिन पहले करमदी रोड निवासी मुकेश कुमार पिता रामचंद्र लोहार (45) के साथ शादी करके आई थी। हादसा 29 और 30 जुलाई की दरमियानी रात का है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि संध्या को 10 दिन पहले ही मुकेश से बकायदा एग्रीमेंट और शपथपत्र के आधार पर शादी करके लाया गया था।

घर से भागते वक्त मकान से गिरने से मौत

पति मुकेश ने पुलिस को बताया कि 29 जुलाई को घर वालों के साथ ही वे भी सो गए थे। रात 2 बजे उनकी नींद खुली तो संध्या नहीं दिखी। पड़ोसी को जगाकर उसे ढूंढा तो घर के पीछे खुली जमीन पर वह पड़ी हुई मिली। तब तक उसकी हलकी सांसें चल रही थीं। डायल 112 को सूचना देकर बुलाया और जिला अस्पताल लेकर गए। वहां इसीजी करने के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पति मुकेश ने बताया कि संभवत: संध्या रस्सी के सहारे तीसरी मंजिल से उतरने के दौरान रस्सी टूटने से नीचे गिरी। रस्सी का आधा हिस्सा संध्या के पास पड़ा था और आधार हिस्सा तीसरी मंजिल पर बंधा हुआ मिला है।

नहीं आए मृतका के परिजन

घटना के बाद पुलिस ने बिहार के रोहतास में रहने वाले मृतका के परिजनों को सूचना दी थी, लेकिन दो दिन तक इंतजार करने के बाद भी परिजन रतलाम नहीं पहुंचे। इस कारण शनिवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर पति मुकेश को सौंप दिया जिसके बाद पति ने परिवारवालों के साथ मिलकर शनिवार को अंतिम संस्कार किया। माणक चौक थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि प्रारंभिक जांच में रात में युवती के द्वारा तीसरी मंजिल से रस्सी के सहारे उतरने के दौरान रस्सी टूटने से मौत होना सामने आया है। फिलहाल मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है।

Rewa News: तीन साल का बेटा रोता रहा, पिता ने मां को पुल से दिया धक्का

ये भी पढ़ें
rewa

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Aug 2026 07:44 pm

Published on:

01 Aug 2026 07:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / Ratlam News: शादी के 10 दिन बाद छत से रस्सी बांधकर रात में घर से भाग रही थी नवविवाहिता, गिरने से मौत

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Muskan Twin Babies Murder: जुड़वां बच्चों को मारने वाली मां को कोर्ट ने सुनाई दोहरे आजीवन कारावास की सजा, सबूत छिपाने के आरोप में पिता भी दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा।

RATLAM
रतलाम

कर्मचारियों पर पथराव के बाद रतलाम में मंत्री के घर पहुंच गए लोग, सड़क पर बैठकर लगाए मुर्दाबाद के नारे

Residents of Dosigaon Multi reached the Minister residence in Ratlam
रतलाम

जैन ग्रंथ जीवन बदलाव का आधार, गुरु मार्गदर्शन से आत्मकल्याण

datia news
रतलाम

पेज एक पर दो कॉलम – ज्ञान, नैतिकता व संस्कार के मूल्यों को सुदृढ़ करने का माध्यम बनेगा समारोह, भावी पीढ़ी को मिलेगा प्रोत्साहन

datia news
रतलाम

पेज एक पर फ्लायर पर आठ कॉलम रहेगा- मंदसौर में शिवना नदी पर काला भाटा बांध लबालब, पेयजल संकट टला

datia news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.