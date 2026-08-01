Ratlam News: शादी के 10 दिन बाद छत से रस्सी बांधकर रात में घर से भाग रही थी नवविवाहिता, गिरने से मौत

पति मुकेश ने पुलिस को बताया कि 29 जुलाई को घर वालों के साथ ही वे भी सो गए थे। रात 2 बजे उनकी नींद खुली तो संध्या नहीं दिखी। पड़ोसी को जगाकर उसे ढूंढा तो घर के पीछे खुली जमीन पर वह पड़ी हुई मिली। तब तक उसकी हलकी सांसें चल रही थीं। डायल 112 को सूचना देकर बुलाया और जिला अस्पताल लेकर गए। वहां इसीजी करने के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पति मुकेश ने बताया कि संभवत: संध्या रस्सी के सहारे तीसरी मंजिल से उतरने के दौरान रस्सी टूटने से नीचे गिरी। रस्सी का आधा हिस्सा संध्या के पास पड़ा था और आधार हिस्सा तीसरी मंजिल पर बंधा हुआ मिला है।