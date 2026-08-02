2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

पेज चार की बाटम- पण आपणा आखा गाम में एक भी चक्की नी है हुजूर!

रतलाम

image

Newsdesk

Aug 02, 2026

datia news

datia news (भाई ने की भाई की हत्या Photo Source- Patrika)

फोटो-आरटी- 0201- डॉ प्रदीपसिंह राव

रतलाम। रियासत काल के दौरान कुछ राजाओं ने तो इतनी प्रसिद्धि पाई कि उन्हें सदियों तक भुलाया न का सकता। इनमें से सज्जनसिंह का नाम अमर है। उन्होंने अपने आदर्श आर्थ हर्बर्ट के रहने के लिए रामबाग में हरबर्ट कोठी के नाम से भवन बनवाया था। इसमें उनके अंग्रेज मित्र और राजसी मेहमान रुका करते थे।आमोद प्रमोद का यह केंद्र था, यहां रुद्राभिषेक की परंपरा थी। फिरंगी भी इसमें रुचि लेते की यह क्या होता है।श्रवण माह में शिवभक्त एकत्र होते और शिवालय पर रुद्राभिषेक होता था। रतलाम के विख्यात ज्योतिष पंडित विनायकलाल जोशी ने इस परंपरा को धरोहर बनाया। राजा सज्जन सिंह का भक्ति भाव शीर्ष पर था। इसी आयोजन में भक्तगणों ने नगर में आटा चक्की की मांग रखी थी।


1905 तक यहां भी आटा चक्की न होने से महल के कोठार का आटा जेल के कैदी पिसते थे। नगर में आम आदमी अपने घरों में पत्थर की चक्कियों में आटा पिसते थे। महिलाओं का यह प्रमुख कार्य था। उसी समय धान मंडी क्षेत्र में एक आटा चक्की शुरू हुई, लेकिन राजमहल के अनाज के अतिरिक्त इसका लाभ प्रजा को न मिल पाता। इसके आठ साल बाद 1913 में एक पहल भागीरथ व्यास नाम के एक श्रीमाली ब्राह्मण ने की थी। यह धान की दलाली का कार्य धानमंडी में करता था। उसकी राजमहल में सज्जनसिंह राजा की रसोई तक पहुंच थी। राजा भी उस पर मेहरबान थे।


हुक्म सर आंखों पे
इतिहासकार नवीन व्यास ने एक लेख में उल्लेख किया था कि एक दिन भागीरथ ने राजा से कहा होकम, धानमंडी की चक्की तो हुज़ूर की खिदमत में है, ने पण आपणा आखा गाम में एक भी चक्की नी है! यह बात सुन कर राजा सज्जनसिंह हस पड़े, बोले वाह रे भागीरथ! आखा गाम की फिकर थाने लगी सो तूइज एक चक्की क्यू नी डाल दे। भगीरथ चालाक था, बोला,वा जदी दरबार का हुक्म सर आंखों पे, हूं चक्की डाल दूंगा, पण रुपए की तजवीज करनी पड़ेगा। राजा राज़ी खुशी बोले,चक्की डालवा की तजवीज म्हाने ही करनी पड़ेगा।


ऐसे हुआ नाम चक्की वाली गली
कहते हैं कि जल्द ही राजा ने सरकारी खजाने से भगीरथ को 2000 रुपए दिलवाए और आज से 113वर्ष पूर्व सन 1913 में ही भगीरथ ने अपने भतीजे के नाम से श्रीमाली वास में पैलेस वाली गली में लोकनाथ फॉलोअर मिल के नाम से एक चक्की डाल दी जो बरसों तक नगर का अनाज पिसती थी। उस चक्की का आटा खा कर कितनी ही पीढ़ी बच्चे से बूढ़ी हो गई। आज नगर में तो वो चक्की नहीं है, लेकिन चक्की वाली गली के नाम से वह गली अब भी प्रसिद्ध है। नगर की अनेक गलियों ,मोहल्लों के नाम रियासत काल से ही प्रचलन में हैं। सबका इतिहास बहुत रोचक है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Aug 2026 06:00 am

Published on:

02 Aug 2026 06:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / पेज चार की बाटम- पण आपणा आखा गाम में एक भी चक्की नी है हुजूर!

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सुखेडा पीएचसी बीमार, डिलीवरी बंद, पद खाली, भवन क्षतिग्रस्त

datia news
रतलाम

फसल बीमा, नीलगाय के आतंक और नगर की बदहाल व्यवस्थाओं पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

datia news
रतलाम

जनसहयोग से बरखेड़ाकलां क्षेत्र में लगे 12 सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा करेंगे मजबूत

datia news
रतलाम

Ratlam News: शादी के 10 दिन बाद छत से रस्सी बांधकर रात में घर से भाग रही थी नवविवाहिता, गिरने से मौत

ratlam news
रतलाम

Muskan Twin Babies Murder: जुड़वां बच्चों को मारने वाली मां को कोर्ट ने सुनाई दोहरे आजीवन कारावास की सजा, सबूत छिपाने के आरोप में पिता भी दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा।

RATLAM
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.