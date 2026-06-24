नर्मदापुरम में बन रही 20 नई सड़कें, ’90 किमी.’ की रोड पर दौड़ेंगे वाहन

इसके तहत ग्राम घानाबढ़, माखननगर, रायपुर की 12 एप्रोच रोड से डामर सडक़ को तोड़ दिया गया है। इसके ऊपर सीमेंट की दो कोट में सड़क निर्माण किया जा रहा है। इस तरह औबेदुल्लागंज से केसला तक 20 सीसी सड़कों को निर्माण किया जाएगा। सीमेंट सडकें भारी वाहनों के बजन को आसानी से सहन कर जाएंगी। डामर सड़कों की मरम्मत पर बार बार होने वाले लाखों रुपए का खर्च भी बच जाएगा। प्राधिकरण पहले चरण में शहरी क्षेत्र उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों को फोरलेन से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण किया जाएगा।