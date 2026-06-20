पचमढ़ी मार्ग पर बाघों का कब्जा, चलती कार पर दो बाघों ने किया अटैक, सड़क पर घूम रहे हैं 6 टाइगर

Narmadapuram News :मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले हिल स्टेशन पचमढ़ी जाने वाले रास्ते पर ग्राम झिरिया से मटकुली तक 6 टाइगर सड़क के आसपास घूम रहे हैं। बीती देर रात करीब 2 बजे दो बाघों ने एक चलती कार पर हमला कर दिया। कार के शीशे पर पंजा मार दिया। यही नहीं, दोनों टाइगर कार के पीछे भी भागने लगे। कार चालक ने किसी तरह तेज रफ्तार कर अपनी जान बचाई। इसी तरह एक बाइक सवार दंपति पर भी टाइगर ने हमला किया। बाइक और कार सवारों ने किसी तरह जान बचाई और फारेस्ट के चैकपोस्ट पर पहुंचे।