एमपी को डिजिटल अर्थव्यवस्था की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा आईटी पार्क, मध्य भारत में होगा सर्वश्रेष्ठ

IT Park :मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 18 जून को इंदौर प्रवास के दौरान निर्माणाधीन आईटी पार्क-3 का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि, हमारा संकल्प मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी आईटी और सेवा क्षेत्र का केंद्र बनाने का है। उज्जैन-इंदौर मेट्रोपालिटन रीजन (UIMR) इस परिवर्तन का ग्रोथ इंजन बनेगा।