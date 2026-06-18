क्रिप्टो का घाटा उतारने 29.65 लाख की लूट, मंदिर में चढ़ाए 1.11 लाख, इंदौर से 5 आरोपी गिरफ्तार

इस सनसनीखेज लूट का खुलासा करते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि, मास्टरमाइंड चंद्रशेखर पीड़ित स्क्रैप कारोबारी मुकुल अग्रवाल के पास के एक अन्य व्यापारी के यहां काम करता था। उसे मुकुल के लेन - देन की सटीक जानकारी थी। चंद्रशेखर ने ये जानकारी अपने साथी प्रवीण भंडारी को दी थी, जो पहले गोवा में उसके साथ काम कर चुका था। दोनों तंगी से जूझ रहे थे। चंद्रशेखर पर क्रिप्टो करंसी में निवेश को लेकर भारी कर्ज था। इसी के साथ अन्य कर्जों को उतारने के लिए उसने लूट की साजिश कची थी।