राजगढ़ में घर के सेफ्टी टैंक में थी बेटी की लाश, फंदे पर मिली मां, अकेला रोता मिला 10 माह का मासूम

घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि, विवाहिता शीतल राठौर का ससुराल पक्ष से कुछ समय से विवाद चल रहा था। आशंका है कि, मानसिक तनाव के चलते उसने सेफ्टी टैंक में कूदकर आत्महत्या कर ली। बेटी की मौत से आहत होकर मां मधुबाला राठौर ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या की है। जानकारी ये भी सामने आई है कि, घटना के वक्त घर में सिर्फ मां, बेटी और उनका 10 महीने का बच्चा मौजूद था।