बच्चों की सॉफ्ट तस्वीरें इंटरनेट पर क्राइम, मस्ती पड़ेगी भारी, न दलील चलेगी न पैरवी सीधे जेल, ग्वालियर में केस दर्ज

साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, माता-पिता और रिश्तेदार अक्सर मासूमियत में बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर देते हैं, लेकिन बिना कपड़ों वाली कोई भी तस्वीर या वीडियो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोइटेटिव एंड एब्यूज मटेरियल (सीएसईएम) की श्रेणी में आ सकता है। ऐसी सामग्री अपलोड होने के बाद उसे डिलीट कर देने से भी राहत नहीं मिलती, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड होते ही उसका डिजिटल रिकॉर्ड और लॉग तैयार हो जाता है। इसी तरह के एक मामले में ग्वालियर जोनल साइबर पुलिस ने टीकमगढ़ में रहने वाले एक युवक के खिलाफ साइबर टिपलाइन की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की है।