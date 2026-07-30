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रिटायरमेंट से 24 घंटे पहले ‘आखिरी रिश्वत’ ले रहे थे इंजीनियर, ग्वालियर लोकायुक्त ने रंगे हाथों दबोचा

Gwalior Nagar Nigam Bribery Case- ग्वालियर नगर निगम के बड़े अफसर को गुरुवार को सुबह रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा है, वे 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले थे...।
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ग्वालियर

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Manish Geete

Jul 30, 2026

Gwalior Nagar Nigam Bribery Case

Gwalior Nagar Nigam Bribery Case- ग्वालियर नगर निगम में 30 जुलाई 2026 को सशील ठाकरे को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।

Gwalior Nagar Nigam Bribery Case- ग्वालियर के नगर निगम के दफ्तर में गुरुवार को सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक बड़े अधिकारी को लोकायुक्त ने रिश्वत के रुपयों के साथ पकड़ लिया। यह अधिकारी अगले दिन शुक्रवार को ही सेवानिवृत्त होने वाले थे।

ग्वालियर नगर निगम में गुरुवार को सुबह से ही हलचल थी। यहां जलकार्य विभाग कार्यपालन यंत्री सुशील कटारे अपने दफ्तर में थे। बताया जा रहा है कि इसी विभाग से पूर्व में सेवानिवृत्त हुए प्रेम पचौरी के बेटा सचिन पचौरी नगर निगम में कांट्रेक्ट लेता है। ठेकेदार सचिन पचौरी का 36 लाख रुपए का पेमेंट काफी समय से अटका हुआ था। उसे निकालने के लिए सुशील कटारे एक प्रतिशत के हिसाब से कमीशन मांग रहे थे। वे 30 हजार रुपए ले चुके थे, लेकिन गुरुवार को सुबह 6 हजार रुपए लेना बाकी था। प्रेम पचौरी और सुशील कटारे की पूर्व में भी मतभेद रह चुके हैं। इसी के बाद प्रेम पचौरी के बेटे सचिन ने जैसे ही सुशील कटारे के हाथ में 6 हजार रुपए दिए, वहां आसपास पहले से बैठे लोकायुक्त की टीम ने उन्हें दबोच लिया। कटारे के हाथ धुलवाए गए तो वो रिश्वत के पैसों से रंगे हुए मिले।

31 जुलाई को होने वाले थे रिटायर

नगर निगम के कार्यपालन यंत्री सुशील कटारे एक दिन बाद यानी 31 जुलाई 2026 को अपने विभाग से रिटायर होने वाले थे। कल उनके रिटायरमेंट के अवसर पर विदाई पार्टी भी होने वाली थी। लेकिन, उससे 24 घंटे पहले सुशील कटारे अंतिम रिश्वत ले रहे थे और पकड़ा गए। खास बात यह भी है कि हाल ही में असिस्टेंट इंजीनियर (AE) से सुशील कटारे का प्रमोशन हुआ है और वे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (EE) बनाए गए थे।

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Updated on:

30 Jul 2026 02:13 pm

Published on:

30 Jul 2026 02:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / रिटायरमेंट से 24 घंटे पहले ‘आखिरी रिश्वत’ ले रहे थे इंजीनियर, ग्वालियर लोकायुक्त ने रंगे हाथों दबोचा

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