रिटायरमेंट से 24 घंटे पहले ‘आखिरी रिश्वत’ ले रहे थे इंजीनियर, ग्वालियर लोकायुक्त ने रंगे हाथों दबोचा

ग्वालियर नगर निगम में गुरुवार को सुबह से ही हलचल थी। यहां जलकार्य विभाग कार्यपालन यंत्री सुशील कटारे अपने दफ्तर में थे। बताया जा रहा है कि इसी विभाग से पूर्व में सेवानिवृत्त हुए प्रेम पचौरी के बेटा सचिन पचौरी नगर निगम में कांट्रेक्ट लेता है। ठेकेदार सचिन पचौरी का 36 लाख रुपए का पेमेंट काफी समय से अटका हुआ था। उसे निकालने के लिए सुशील कटारे एक प्रतिशत के हिसाब से कमीशन मांग रहे थे। वे 30 हजार रुपए ले चुके थे, लेकिन गुरुवार को सुबह 6 हजार रुपए लेना बाकी था। प्रेम पचौरी और सुशील कटारे की पूर्व में भी मतभेद रह चुके हैं। इसी के बाद प्रेम पचौरी के बेटे सचिन ने जैसे ही सुशील कटारे के हाथ में 6 हजार रुपए दिए, वहां आसपास पहले से बैठे लोकायुक्त की टीम ने उन्हें दबोच लिया। कटारे के हाथ धुलवाए गए तो वो रिश्वत के पैसों से रंगे हुए मिले।