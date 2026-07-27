GWALIOR : मोहना से अमेरिका तक साइबर ठगी का जाल: होटल में चल रहा था फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर, मास्टरमाइंड फरार

15-20 हजार की नौकरी में अमेरिका के लोगों से रोज लाखों की साइबर ठगी

ग्वालियर। ग्वालियर जिले के मोहना कस्बे से संचालित हो रहे एक फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का खुलासा होने के बाद साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क की परतें खुलने लगी हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए चार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे केवल इस पूरे गिरोह के मोहरे थे। असली सरगना प्रबल सिंह परिहार, निवासी अहमदाबाद (गुजरात), है जिसने पूरे रैकेट का संचालन किया और मोहना में होटल के एक कमरे से अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाने का नेटवर्क तैयार किया।